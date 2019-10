Da Redação



07/10/2019 | 20:18

A TV Globo começou a reprisar, no Vale a Pena Ver de Novo, a novela Avenida Brasil. Sucesso de audiência em 2012, a trama retorna com personagens como Nina, Carminha, Tufão e cena final de congelamento – e também com memes, reações e piadas dos internautas.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

O 33Giga reuniu em um álbum o que de melhor rolou na internet com a volta de uma das melhores novelas do mundo. Confira.