Após Brasil bater Inglaterra, Tamires prevê jogo 'muito equilibrado' com Polônia

07/10/2019 | 19:52



Depois de ter vencido a Inglaterra por 2 a 1, no último sábado, em Middlesbrough, a seleção brasileira feminina de futebol fará um novo amistoso nesta terça-feira, quando terá pela frente a Polônia, também na casa da adversária, às 15h15 (de Brasília), em Kielce, no quarto jogo do time nacional sob o comando da técnica sueca Pia Sundhage.

Ao projetar o duelo que ocorrerá na Suzuki Arena, a lateral Tamires afirmou nesta segunda que espera por um confronto complicado e bastante parelho diante das polonesas. E essa será a primeira vez que os dois países medirão forças no futebol feminino com as suas seleções principais.

"Vai ser mais um jogo difícil, a Polônia tem algumas jogadoras que atuam em clubes de expressão na Europa, como Wolfsburg e Paris Saint-Germain. Com certeza será um jogo muito equilibrado e parecido com o da Inglaterra porque todas elas são muito fortes fisicamente. Espero que a gente possa colocar nossas ações em jogo e sair com o resultado positivo", afirmou Tamires, em declarações reproduzidas pelo site oficial da CBF.

Pia comandou nesta segunda-feira, em Kielce, o último treino de preparação para o amistoso e o trabalho que vem sendo realizado pela treinadora foi elogiado pela lateral brasileira, que foi a autora da assistência para o primeiro dos dois gols de Debinha no triunfo de sábado sobre as inglesas.

"A Pia está passando muito bem para o time a metodologia dela, ela vem conversando bastante sobre o que precisamos melhorar. Aos poucos estamos assimilando e já demonstrando dentro de campo. Já mostramos um pouco desse trabalho no jogo diante da Inglaterra. Estamos confiantes nesse trabalho e procuramos fazer da melhor forma possível quando estamos dentro de campo", destacou Tamires.

A seleção brasileira está invicta sob o comando da sueca. Depois de assumir a equipe nacional no final de julho, quando foi confirmada como substituta do demitido Vadão, ela acumulou uma goleada por 5 a 0 sobre a Argentina e depois empatou sem gols com o Chile, em dois confrontos válidos por um torneio amistoso ocorrido em agosto no estádio do Pacaembu, em São Paulo. Depois disso, o Brasil voltou a atuar novamente neste embate do último sábado contra a Inglaterra.