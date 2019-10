Bolsas de NY fecham em baixa com cautela sobre negociações EUA-China

07/10/2019 | 19:13



As bolsas de Nova York fecharam em baixa nesta segunda-feira em meio ao sentimento de cautela de investidores de que, mesmo com a retomada das negociações comerciais entre os Estados Unidos e a China em alto escalão a partir da próxima quinta-feira, questões vistas como cruciais por Washington devem permanecer em aberto 2020 adentro.

O índice Dow Jones teve queda de 0,36%, aos 26.478,02 pontos, o S&P 500 recuou 0,45%, aos 2.938,79 pontos, e o Nasdaq caiu 0,33%, aos 7.956,29 pontos.

Na avaliação do banco BBVA, o "pessimismo comercial se intensifica", com Pequim dizendo que a sua oferta a Washington não vai incluir o compromisso de reformar a sua política industrial nem seus subsídios.

Houve até uma virada pontual para território positivo em Nova York com informações da emissora Fox Business de que a China estaria disposta a fazer um acordo comercial com os EUA englobando apenas as partes da negociação sobre as quais ambos os lados concordarem esta semana.

Em cerimônia para assinar um acordo comercial limitado com o Japão, o presidente americano, Donald Trump, disse que um pacto com a China é uma "boa possibilidade". "As pessoas não gostam de falar sobre isso, mas China está comprando grandes quantidades de nossos produtos agropecuários", comentou. No entanto, ele ressaltou que prefere um acordo com os chineses que não seja "parcial".

Assim, a perspectiva de que diversos aspectos cruciais para Washington das relações comerciais com a China permaneçam em aberto 2020 adentro deu mesmo o tom - e negativo - dos negócios em Wall Street.