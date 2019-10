Bianca Bin faz ritual diferenciado e compartilha detalhes no Instagram

07/10/2019 | 19:10



Não é a primeira vez que Bianca Bin conta para os seus fãs e seguidores do Instagram do seu ritual com sangue de menstruação. Em um clique compartilhado pela morena nos Stories, ela mostra esse seu lado muito mais inusitado e um tanto quanto íntimo.

Nesta segunda-feira, dia 7, a atriz que está de biquíni na publicação aparece segurando um super pote de vidro que continha uma quantidade até que grande de sangue menstrual, na legenda da publicação, Bin pede aos seguidores:

Plante a sua lua!

O ritual plantar a lua nada mais é que depositar o sangue da menstruação na terra, podendo ser feito sozinha ou até mesmo em conjunto com outras mulheres. A maior intenção de tudo isso é celebrar a fertilidade e retirar o estigma do sangue que sai do corpo das mulheres.