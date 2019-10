07/10/2019 | 19:10



A nova novela das seis da TV Globo, Éramos Seis, estreou na emissora na última semana! A chegada da trama, que teve sua primeira versão no SBT, deixou diversos fãs bem felizes. Mas parece que uma pessoa não está muito contente... pois é, segundo o colunista Leo Dias, Susana Vieira não está satisfeita!

De acordo com o jornalista, que realizou uma entrevista com a veterana, ela disse estar desanimada com a novela, pois ainda não apareceu - em uma semana de exibição.

Eita!

Susana é conhecida por não ter papas na língua e, vez ou outra, chama a atenção por alguma declaração inusitada.