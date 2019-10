Juarez Tudo Azul é indicado para presidir Câmara de São Bernardo

Raphael Rocha

Daniel Tossato

Do dgabc.com.br



07/10/2019 | 18:59



O vereador Juarez Tudo Azul (PSDB) ganhou força para ser presidente da Câmara de São Bernardo na eleição marcada para esta quarta-feira (9), para substituir Ramon Ramos (PDT), que morreu em acidente de carro na manhã de domingo (6). Reunião da base de sustentação, realizada na tarde desta segunda-feira (7), encaminhou o nome do tucano para representar o governo no pleito.

O Diário apurou que Juarez deve ter Martins Martins (PHS) como vice – embora o vereador bispo João Batista (Republicanos) tenha pleiteado a vaga. Os demais integrantes da mesa diretora devem ser definidos entre esta terça-feira (10) e quarta, antes da sessão, mas há acordo prévio para Fran Silva (SD) ser primeiro secretário e Toninho Tavares (PSDB) ficar como segundo secretário.

Juarez está no quarto mandato e já avisou aliados que não vai buscar a reeleição e que apostará no filho, Eduardo, como candidato. O nome dele já havia circulado com força na eleição para presidência da Câmara no fim do ano passado, mas, nos bastidores, ele perdeu a indicação para Ramon.

A primeira reunião depois da morte de Ramon aconteceu no Paço e foi conduzida pelo prefeito Orlando Morando (PSDB). Os 17 vereadores da base de sustentação estavam presentes.

O nome de Juarez foi apresentado pela bancada do PSDB no encontro. O vereador disse que, a partir desta terça-feira, vai conversar com os demais parlamentares do bloco governista e até com figuras da oposição, em busca de pacificar a relação. “Momento é de pés no chão.”

“Vou conversar com todos para dizer da minha pretensão, colocar meu nome à disposição para dar continuidade ao trabalho do Ramon. A presidência não é prêmio, é missão para continuidade do trabalho do Ramon. Não é da forma que eu queria, mas infelizmente aconteceu e temos de tocar o barco”, disse.