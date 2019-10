Desfalcado para jogo, Inter faz treino fechado em Minas antes de viajar a Maceió

07/10/2019 | 18:21



Com vários desfalques para o jogo diante do CSA, nesta quarta-feira, às 19h15, no estádio Rei Pelé, em Maceió, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico Odair Hellmann comandou nesta segunda o último treino da equipe em Belo Horizonte antes de viajar para a capital alagoana. Após o empate por 1 a 1 com o Cruzeiro, no sábado à noite, fora de casa, a equipe colorada seguiu em Minas, onde trabalhou pelo segundo dia seguido na Cidade do Galo, o CT do Atlético-MG.

No local, o comandante dirigiu uma atividade fechada para a imprensa e que serviu para encaminhar a formação que ele levará a campo. Os principais problemas de Hellmann estão no ataque, no qual não poderá contar com Paolo Guerrero, convocado para a seleção peruana, além de Rafael Sobis e William Pottker, lesionados.

Para completar, ele não terá à disposição o zagueiro Bruno Fuchs, chamado para defender a seleção brasileira olímpica, e o meia Nonato, que cumprirá suspensão pelo terceiro cartão amarelo. O defensor Rodrigo Moledo, que se recupera de lesão, é outro desfalque certo para quarta-feira.

Para preencher o lugar de Guerrero, Guilherme Parede desponta como favorito a atuar, enquanto Neilton e Wellington Silva são as outras duas opções para o setor. No meio-campo, D'Alessandro deverá ser confirmado como substituto de Nonato após ter entrado na equipe no decorrer do empate por 1 a 1 com o Cruzeiro, então substituindo Nico López.

Uma provável formação titular do Inter para quarta-feira é a seguinte: Marcelo Lomba; Heitor, Emerson Santos, Víctor Cuesta e Uendel; Rodrigo Lindoso, Edenilson, Patrick, D'Alessandro e Nico López; Guilherme Parede.

Titular do Inter na partida contra o Cruzeiro, o lateral-direito Heitor deu entrevista coletiva nesta segunda-feira. Ele espera fazer uma nova boa atuação para continuar no time e projetou um triunfo em Maceió. "Temos que fazer um grande jogo para sair de lá com a vitória. Temos que ficar com a bola, fazer nosso jogo para conseguir o resultado. Estou muito feliz com as oportunidades, é uma fase nova da minha vida e quero aproveitar da melhor forma", afirmou o atleta.

O último treinamento de preparação para o jogo desta próxima rodada do Brasileirão está marcado para começar às 16 horas desta terça, na capital alagoana, onde no último domingo o CSA superou o Avaí por 3 a 1 e assumiu a 17ª posição da competição, com 22 pontos. O Inter é o sexto colocado, com 38.