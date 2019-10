Após desabafo, Miley Cyrus aparece em clique fofo ao lado de Cody Simpson!

07/10/2019 | 18:10



Parece que Miley Cyrus não está nem um pouco preocupada em esconder seu novo romance! Depois de ser flagrada aos beijos com Cody Simpson, a cantora, que terminou em agosto seu casamento de menos de um ano com Liam Hemsworth apareceu em um clique postado pelo cantor, em clima de romance!

Na legenda, Cody escreveu:

Café da Manhã antes de nadar, cortesia da baby.

Na última sexta-feira, dia 4, após as imagens de seu date com Cody irem à público, a cantora falou sobre o assunto ao publicar a foto em seu Instagram Stories e escrever:

Uma garota não pode nem tomar uma tigela de açaí e ter uma sessão de amassos matinal em paz?

Em seguida, ela publicou uma foto de Cody, dizendo que ele era o seu tipo: com 22 anos de idade, abdômen sarado e australiano - assim como Liam, inclusive!

Depois disso, Miley ainda publicou um textão no Twitter, dizendo que acredita que as pessoas se sentiram muito envolvidas em seu relacionamento com Hemsworth por tê-la visto crescer, e que é criticada por seus affairs apenas por ser mulher. A cantora também garantiu que não ficará trancada em casa para namorar:

Me recuso a ser reclusa e namorar em casa porque, A: não é divertido, e; B: É extremamente desconfortável e me coloca em uma posição vulnerável... Eu quero compartilhar uma atividade com alguém que estou namorando e não ficar em casa com nada pra fazer além de ver Netflix e relaxar. Essa coisa de namorar é nova para mim também. Eu nunca ui uma adulta e uma mulher crescida experimentando isso... Eu estava comprometida durante quase toda a minha adolescência e durante meus 20 anos; com exceção de alguns términos, nos quais normalmente eu estava trabalhando muito... E conhecer e confiar nas pessoas para quem está na minha posição é realmente difícil. Não tenha pena de mim, não é o que estou pedindo. Eu tenho uma vida ótima e não a trocaria por privacidade, mas por favor não tornem isso estranho para mim! Estou tentando, como sempre, fazer graça comigo mesma e com a percepção do público sobre mim. E acostumem comigo namorando - é aqui que estou agora!

Certíssima, né? Enquanto Miley está aproveitando seu novo affair, duas semanas após romper com Kaitlynn Carter, Liam Hemsworth foi flagrado no set de gravações de sua nova série, Dodge and Miles, no Canadá. Além de estar sério ao gravar as cenas, o ator foi visto usando um anel de casamento. Será que é o que usava com Miley?