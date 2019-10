Sem Daniel Alves e Antony, São Paulo inicia preparação para enfrentar o Bahia

07/10/2019 | 16:42



O São Paulo iniciou nesta segunda-feira, no CT da Barra Funda, a preparação para a partida contra o Bahia. O confronto será realizado na quarta, às 21h, na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O lateral-direito Daniel Alves, integrado à seleção brasileira principal, e o atacante Antony, com a seleção olímpica, desfalcaram a atividade desta segunda-feira. Eles vão perder ao menos dois jogos (contra Bahia e Corinthians). Daniel Alves ainda pode ficar fora do confronto com o Cruzeiro.

O atacante Alexandre Pato voltou a participar normalmente da atividade com o elenco, assim como já havia acontecido na semana passada. A comissão técnica aguarda a evolução da recuperação de um estiramento na coxa direita do jogador.

Além de Daniel Alves e Antony, os outros desfalques certos para a partida contra o Bahia são: Arboleda, suspenso, Raniel, com amidalite, além de Everton, Toró e Rojas, todos lesionados.

Uma provável escalação do São Paulo para o duelo tem: Tiago Volpi; Juanfran, Bruno Alves, Anderson Martins e Reinaldo; Luan, Tchê Tchê, Hernanes e Igor Gomes; Vitor Bueno (Pato) e Pablo.