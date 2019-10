Após beijar Cintia Dicker no Rock In Rio, Felipe Roque diz não saber do affair da modelo com Pedro Scooby

07/10/2019 | 16:11



Climão! Como você conferiu aqui no ESTRELANDO, Pedro Scooby curtiu alguns dias do Rock In Rio ao lado de Cintia Dicker e, apesar de estar mantendo certa discrição em seu affair com a modelo, os dois foram flagrados juntos em clima de romance. Mas o surfista não foi a única pessoa que curtiu o festival ao lado de Dicker!

De acordo com o jornal Extra, Cintia foi flagrada aos beijos com Felipe Roque no último domingo, dia 6. Além disso, rolou torta de climão, já que, além deles, Scooby também estava no camarote, e ele e o ator acabaram se encontrando durante a noite.

Ao ser perguntado sobre o affair com a modelo, Roque admitiu não saber que ela estava vivendo um romance com Scooby:

São meus amigos. Não me contaram que estavam realmente juntos, mas está tudo bem. Desejo felicidades ao casal. Quanto a mim, continuo solteiro, graças a Deus.

Apesar de trocarem vários beijos e momentos fofos no festival, Cintia já deu a entender que o affair é apenas algo passageiro, já que em breve ela volta para os Estados Unidos, onde mora e trabalha.