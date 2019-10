Deborah Secco mostra fotos da viagem de Hugo Moura com a filha e se derrete: Melhor marido e pai do mundo

07/10/2019 | 16:11



Deborah Secco está vivendo alguns dias de coração apertado de saudades da filha, Maria Flor. Isso porque a menina, de três anos de idade, está viajando apenas com o pai, Hugo Moura, pela primeira vez! Os dois foram para Bariloche, na Argentina, curtir a neve, enquanto a atriz ficou no Brasil se preparando para sua próxima personagem, na novela Salve-Se Quem Puder.

Em seu Instagram, Deborah falou sobre a viagem dos dois e desabafou sobre o medo que sentiu ao deixar a pequena viajar sem ela pela primeira vez.

Pensem em uma mãe com os cabelos em pé! O mundo meio que parou quando o Hugo me disse que iria viajar sozinho com a Maria em uma expedição pela neve. A sensação de imaginar Maria longe de mim, tão pequena para a neve, me assustava tanto... Mas eu tô falando do melhor marido e melhor pai do mundo todinho, não tenho como não reconhecer a importância de um momento assim para ela e para ele. Agorinha recebi as fotos deles com o coração pra lá de emocionado. Nem sei descrever a sensação aqui dentro com a felicidade dos dois. Boa aventura, meus amores, a mamãe está aqui trabalhando, feliz e morrendo de orgulho da aventura de vocês!

Hugo comentou o clique e se derreteu pela amada:

Você é muito mais! Te amamos muito!

Junto com o desabafo, Deborah postou uma série de fotos da viagem de Maria Flor e Hugo.