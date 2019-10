José Loreto relembra cena de Avenida Brasil com Débora Nascimento e afirma: Bate uma nostalgia!

07/10/2019 | 16:10



Já não é nenhuma novidade que Avenida Brasil está prestes a voltar para a programação nas telinhas da Rede Globo, e caso você não lembre, José Loreto e Débora Nascimento estiveram presente contracenando durante a novela.

Além de viverem Darkson e Tessália na novela, o casal ainda decidiu continuar com a relação e tiveram até um fruto dessa relação, mas logo após a polêmica envolvendo Marina Ruy Barbosa, eles decidiram dar um fim neste relacionamento. E de acordo com informações publicadas na coluna de Patricia Kogut, no jornal O Globo, Loreto relembrou as suas primeiras cenas do casal.

Minha preferida é a de Débora comendo carambola. Ele se apaixonou por ela ali. Bate uma nostalgia!

Ixe, será que tem alguém que está com saudade?