Sergio Guizé revela que está processando após boatos de caso com Paolla Oliveira

07/10/2019 | 15:11



Sergio Guizé está processando algumas pessoas, conforme ele revelou ao jornal Extra. O motivo? Boatos de que ele estaria tendo um caso com Paolla Oliveira, com quem contracena atualmente em A Dona do Pedaço:

Fico com dó de quem precisa fazer esse tipo de coisa para sobreviver e de quem consome isso. Na ocasião em que nos fotografaram, estávamos numa mesa com várias pessoas jantando. Parece que querem criar uma novela paralela. É uma falta de respeito com a minha parceira de trabalho e com Bianca [Bin, com quem mora junto] também. É um olhar machista que tenta machucá-las. Chamaram elas de putas. Vê se me atacam assim? Não fazem isso comigo. Fico indignado de ganharem dinheiro com a minha imagem. E ela é valiosa! Processei algumas pessoas, só para elas não enganarem o próprio público.

Ele também comentou o que gostaria para o futuro de seu personagem, Chiclete, com a personagem de Paolla, Vivi, nas telas:

Acho que eles devem viver esse grande amor e terminarem a novela com um monte de vicletinhos. É assim que o público tem shippado nossos personagens: Viclete.

E mais um boato: o de que teria se casado com Bin na Amazônia:

Infelizmente, não convidei ninguém, porque era em tupi-guarani [risos]. Brincadeira! Na verdade, é até uma boa ideia, mas nunca fui à Amazônia. Eu acho engraçado. De onde essas pessoas tiram isso, gente? Eu e Bianca não nos casamos, mas moramos juntos e estamos felizes da vida. É bizarro tudo isso. Porque a gente é bacana. E parece que alguns sentem raiva por estarmos na posição de artistas. Não me vejo como um sortudo. Sou um trabalhador. Meus pais sofrem com isso também. Eles não acreditam em mais nada que sai publicado sobre mim.