Mauricio Silva

Do Diário do Grande ABC



07/10/2019 | 14:43



PMs (Policiais Militares) da 4º companhia do 6º Batalhão de São Bernardo prenderam, na manhã desta segunda-feira (7), o foragido da Justiça Rogério da Silva. O criminiso foi encontrado na Avenida Dom Pedro de Alcântara , na Vila São Pedro , no município são-bernardense. Com ele os policiais apreenderam uma moto modelo Scooter de numeração suprimida. Efetuada a prisão, o mesmo foi levado para o 6º DP (Baeta Neves).

(mais informações em breve)