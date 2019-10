Se Turquia fizer algo fora dos limites, destruirei sua economia, diz Trump

07/10/2019 | 14:24



O presidente americano, Donald Trump, afirmou há pouco no Twitter que, caso a Turquia faça "qualquer coisa que, na minha grande e incomparável sabedoria, considero estar fora dos limites, destruirei e destruirei totalmente a economia" do país.

Na noite de ontem, a Casa Branca informou que a Turquia prepara uma invasão do norte da Síria, o que renovou temores de uma matança de guerreiros de origem curda, aliados dos Estados Unidos na campanha contra o grupo extremista Estado Islâmico.

"Os EUA fizeram muito mais do que se poderia esperar, incluindo a captura de 100% do califado do Estado Islâmico. Agora é hora de outros na região, alguns de grande riqueza, protegerem seu próprio território", pediu.

O senador republicano Lindsey Graham (Carolina do Sul) afirmou hoje que vai propor sanções bipartidárias à Turquia caso o país concretize a invasão à Síria.