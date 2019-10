Em viagem, atual namorada de Scott Disick passa por situação constrangedora com Kourtney Kardashian

07/10/2019 | 13:11



No mais novo episódio de Keeping Up with the Kardahsians, Kourtney Kardashian partiu para a Finlândia com seu ex-companheiro, Scott Disick, seus três filhos e - para a surpresa de todo mundo - a atual namorada de Scott, Sofia Richie.

Segundo a revista People, a presença da modelo, é claro, deu o que falar já que é a primeira vez que Sofia aparece no reality show. Porém, segundo a própria Kourtney, de 40 anos de idade, convidá-la para a viagem em família foi uma decisão dela.

- Eu ia à Finlândia como uma viagem de garotas, mas vi que teríamos atividades que meus filhos iriam adorar. As datas que pudemos ir acabaram sendo durante as férias de primavera e Scott quis ir com a gente. E então foi minha ideia convidar Sofia para vir em nossa viagem, revelou a mais velha das Kardashians.

Ainda assim, Disick achou que a viagem em família poderia trazer alguns problemas.

- Eu nunca quero perder um momento que inclua meus filhos. Nos últimos seis a oito meses, fizemos algumas viagens com Kourtney, Sofia e as crianças. Mas Sofia me disse que se sente um pouco excluída, por isso tenho que ter cuidado para não ultrapassar os limites de ninguém e fazer com que alguém se sinta excluído.

Se tratando de Kourtney, porém, a presença do ex não a fez se sentir deixada de lado.

- Eles não fazem com que eu me sinta excluída, o que é legal. Se fizessem, eu não teria convidado ela [Sofia] para viagem, disse ela, que em suas redes sociais compartilhou algumas fotos da viagem - inclusive, uma sua de biquíni que fez muito sucesso entre os seguidores.

Kourtney e Scott terminaram seu relacionamento há quatro anos, mas continuam cuidando dos três filhos, Mason, Penelope e Reign, juntos. Há dois anos ele começou a namorar a modelo e, no início, a diferença de idade deles chamou a atenção, já que ela tem 22 anos de idade e ele, 37 anos.

- Viajar com uma família como essa é uma situação única que nem todo mundo tem. Definitivamente, acho que essa viagem, dentre as outras que realizamos, tem um pouco mais de pressão, porque a verdade é que existem equipes de filmagem em todos os lugares. Toneladas de pessoas andando por aí, que Kourtney e eu conhecemos há mais de dez anos. Sofia nunca fez nada parecido com isso antes. É difícil, revelou Scott.

E, de fato, acabou sendo um pouco complicado já que Sofia passou por uma saia justa enquanto Scott e Kourtney discutiam. Tudo aconteceu depois que a Kardashian comentou que a namorada de seu ex não usou uma maquiagem adequada e, enquanto elas conversavam, Scott ficou cada vez mais desconfortável. A certa altura, ele as interrompeu e fez uma piada sarcástica:

- Isso é legal. Nós voamos para a Finlândia para ficar em uma banheira.

Ele, então, pergunta ao filho mais velho, Mason, se quer sair.

Mas a coisa ficou ainda mais tensa depois que Kourtney o acusou de ser negativo. Ela revelou que Scott insistiu em ir para a Finlândia com ela e seus três filhos, mas, segundo ela, ele estava com uma atitude negativa que acabou colocando uma nuvem negra nas férias da família. Durante todo o tempo, Sofia permaneceu calada e não se meteu na briga e as crianças continuaram brincando dentro da banheira.