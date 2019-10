Black Friday 2019: eletrodomésticos, eletrônicos e celulares são os mais desejados

Da Redação, com assessoria



07/10/2019 | 13:18

Uma pesquisa do Zoom, plataforma de comércio eletrônico, revela que a Black Friday está cada dia mais consolidada no Brasil. Dos 4.398 entrevistados, 95% pretendem comprar e 60% afirmam que gastarão mais de R$ 1.000 este ano. Além disso, 90% não tiveram problemas com as compras feitas em 2018, o que mostra o avanço da eficiência nas operações das lojas em relação às edições anteriores do evento.

Embora as expectativas sejam positivas e haja expressiva melhoria da percepção da data no País, o cenário de instabilidade econômica está deixando os brasileiros cada vez mais conscientes da necessidade de pesquisar para decidir o que comprar no evento: 98% afirmam que buscam informações e monitoram preços dos produtos que desejam comprar na Black Friday. Os mais desejados para a data são: eletrodomésticos (56%), eletrônicos (50%) e celulares (48,5%). Porém, independentemente do produto, a maioria (74%) afirma que o principal fator para tomar a decisão de compra é o preço.

Outro destaque da pesquisa do Zoom é que 66% estão pensando em antecipar suas compras de Natal e 59% pouparam dinheiro ao longo do ano, otimistas de que encontrarão boas oportunidades de compras no evento. Isso porque, mais cautelosos, os consumidores preferem poupar o 13º salário ou usar o benefício para outras finalidades.

