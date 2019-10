Inadimplência do consumidor cai 1,8% em setembro ante agosto, diz Boa Vista

07/10/2019 | 11:43



A inadimplência do consumidor recuou 1,8% em setembro na comparação com agosto, já descontados os efeitos sazonais, de acordo com os dados nacionais da Boa Vista. Frente a setembro de 2018, o indicador, porém, avançou 1,7%. No ano e em 12 meses, a inadimplência do consumidor acumula queda, de 3,4% e 3,0%, respectivamente.

Na margem, o recuo foi generalizado pelas regiões do País, com queda mais significativa no Sul (-3,2%). Depois, aparecem o Norte (-1,8%), Nordeste (-1,7%), Sudeste (-1,6%) e Centro-Oeste (-0,9%).

Em 12 meses, todas as regiões também registraram redução na inadimplência do consumidor, com o recuo mais forte no Sul (-5,3%), seguido por Centro-Oeste (-4,9%), Nordeste (-3,3%), Norte (-2,9%) e Sudeste (-1,9%).

Segundo a Boa Vista, a queda da inadimplência observada desde o final de 2016 pode ser explicada pela maior cautela das famílias, pela capacidade de endividamento dos consumidores ainda limitada pelo fraco crescimento da renda e pelo efeito defasado da maior seletividade dos bancos no período mais agudo da crise.

Assim, a Boa Vista completa que a inadimplência atingiu um patamar historicamente baixo, o que proporcionou a redução dos juros e motivou o aumento das concessões a partir de 2017, que, por sua vez, vêm resultando em um crescimento significativo do endividamento e do comprometimento de renda ao longo de 2019, diz a instituição.

Diante disso, os economistas da Boa Vista alertam que o elevado nível de desocupação e subutilização da mão-de-obra, somado à lenta recuperação da renda, aumenta o risco de que esta expansão recente dos empréstimos resulte em maior inadimplência.

"Por enquanto, porém, o indicador de registros ainda não aponta nesta direção. Após a alta de julho, o indicador registrou queda em agosto e voltou a recuar em setembro. A queda no acumulado em 12 meses, por sua vez, permaneceu praticamente igual ao resultado de agosto. Além disto, a liberação dos recursos do FGTS tende a aliviar um pouco a situação financeira de muitas famílias", diz, em relatório.

Mas a Boa Vista avalia que uma retomada mais vigorosa e generalizada do crédito aos consumidores, sem aumento dos riscos, segue condicionada, no curto prazo, à evolução do mercado de trabalho e do endividamento das famílias, e, no médio prazo, à implementação das reformas microeconômicas no mercado de crédito.