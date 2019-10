Auricchio entrega Centro de Saúde da Mulher revitalizado

Do Dgabc.com.br



07/10/2019 | 11:18



O prefeito de São Caetano, José Auricchio Júnior, (PSDB) reinaugurou sábado (5) o Caism (Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher) Antonia Braido Dal’Mas, no Bairro da Fundação. A unidade foi totalmente renovada após a conclusão de reformas que melhoraram e ampliaram sua capacidade de atendimento.



“Esse é um dos centros municipais especializados em Saúde da Mulher mais qualificados do País”, destacou Auricchio. O Caism realiza cerca de 1.500 atendimentos por mês, entre consultas e exames especializados nas áreas de ginecologia, mastologia, prevenção do câncer, pré-natal de alto risco e planejamento familiar, entre outros.



Com a reforma e a reestruturação de ambientes, a unidade ganhou uma sala de acolhimento e cinco novos consultórios, todos com ar condicionado. “Também conseguimos trazer para o Caism o atendimento dermatológico. Neste Outubro Rosa, em que celebramos a importância da prevenção, é uma alegria reinaugurar esse espaço ampliando o atendimento”, ressaltou a secretária municipal de Saúde, Regina Maura Zetone.



Além da criação de espaços e climatização de todo o ambiente, foram realizadas trocas de telhado, forro, azulejos e pisos, reparos elétricos e pintura. O Fundo Social de Solidariedade, que se dedica ativamente ao trabalho de prevenção ao câncer de mama, por meio do Projeto Elas por Elas, também se mobilizou para criar um ambiente mais agradável e acolhedor às pacientes: “Agradecemos especialmente às alunas do curso de Mosaico, que ofereceram seus trabalhos para a decoração”, afirmou a primeira-dama de São Caetano e presidente da entidade solidária, Denise Auricchio.



MUTIRÃO DE DERMATOLOGIA

O dia de festa foi, também, de trabalho, com o Mutirão de Dermatologia e Pequenas Cirurgias de Pele, exclusivo para mulheres. A ação seguiu a estratégia da Secretaria de Saúde de realizar mutirões de especialidades específicas, reduzindo a fila de espera pelos atendimentos – em alguns casos zerando a demanda reprimida.



Para o atendimento de sábado mobilizaram-se quatro cirurgiões plásticos e três dermatologistas, que atenderam 162 pacientes agendadas.



“Não esperei nem 15 minutos para ser atendida”, surpreendeu-se a paciente Ercília Maria Consani Biasi, 69 anos, moradora do Bairro Nova Gerty. “Ligaram para minha casa agendando horário e o atendimento foi ótimo”, conta a moradora, que foi encaminhada para uma pequena cirurgia dermatológica.



HOMENAGEM

Na cerimônia de reinauguração, foi homenageada a patronesse do Caism, Antonia Braido Dal´Mas, por intermédio de seus netos Vitório Dal´Mas e Ítalo Dal´Mas Júnior, que receberam uma placa comemorativa.



“A família Dal´Mas muito se orgulha de ter contribuído para o desenvolvimento dessa amada cidade e, ainda mais, do cuidado que a atual gestão dispensa à população, principalmente na área da Saúde. O atendimento médico de São Caetano do Sul pode ser comparado ao dos melhores planos de saúde. Tenho certeza de que minha avó está radiante por essa realização, que eterniza sua memória”, declarou Vitório, emocionado.



SOBRE O CAISM

O Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher Antonia Braido Dal’Mas está localizado na Rua Herculano de Freitas, 200, no Bairro da Fundação. Funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. O atendimento é especializado na área de Saúde da Mulher, por meio de encaminhamento realizado pelas UBS (Unidades Básicas de Saúde).