Príncipes Harry e William, Kate Middleton e Meghan Markle, se juntam em novo projeto sobre saúde mental

07/10/2019 | 11:11



Após muitos rumores envolvendo possíveis atritos, e até mesmo o encerramento de atividades em conjunto, príncipe Harry, Meghan Markle, príncipe William e Kate Middleton se uniram para um novo projeto! Pois é, segundo informações da People, os casais se juntaram para dublar um vídeo que abordará a saúde mental, e que irá ao ar, na Inglaterra, nesta segunda-feira, dia 7.

O conteúdo, de três minutos, será lançado pela Public Health England, uma agência do departamento de saúde, como parte do programa Every Mind Matters (Toda Mente Importa, em tradução livre), e contará com a dublagem do quarteto real em um vídeo que trará grandes atrizes como Gilllian Anderson, Glenn Close e a vencedora do Great British Bake Off, Nadiya Hussain.

A história do vídeo ainda foi escrita por Richard Curtis, o mesmo de Quatro Casamentos e Um Funeral.

Uma fonte deu os detalhes sobre a participação dos casais no projeto:

- Quando eles ficaram sabendo disso, todos os quatro estavam realmente interessados â??â??em participar. Ã? um projeto muito positivo e todos os quatro se envolveram e eles esperam que tenham um grande impacto.

Ainda de acordo com a publicação, a dublagem do vídeo começa com William dizendo:

- Todo mundo conhece aquele sentimento, quando a vida desabada em cima da gente. Eu, você...

E aí entra Harry:

-...seu irmão, sua mãe, seu amigo, seu colega, seu vizinho, diz, acrescentando que quem sofre não consegue fazer nada em relação a isso.

Depois, vem Meghan:

- Há coisas que podemos fazer. A partir de hoje, há um novo jeito de contornar as coisas. Every Mind Matters vai te mostrar formas simples de cuidar de sua saúde mental.

E, por fim, Kate, que já realizou projetos sobre saúde mental:

- Você começará com um plano online gratuito projetado para ajudá-lo a lidar com o estresse, melhorar seu humor, melhorar seu sono e se sentir mais no controle.

Parece uma ajuda e tanto, não é mesmo?