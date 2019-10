Linha 5-lilás do metrô testa pagamento por QR Code em duas estações

07/10/2019 | 11:06



A Linha 5-Lilás iniciou nesta segunda-feira, 7, um projeto-piloto para o pagamento da passagem por meio de QR Code, um código de barras em 2D que pode ser em gerado por aplicativo de celular. Os testes serão feitos até o dia 18 nas Estações Largo 13 e Giovanni Gronchi, na zona sul de São Paulo.

A ViaMobilidade, concessionária responsável pela operação da Linha 5, informou que a compra do bilhete digital deverá ser feita com cartão de crédito pelo aplicativo VouD, disponível gratuitamente na Google Play e na App Store.

"Basta o passageiro encostar o código no leitor da mesma forma que já faz com o bilhete único", explicou a ViaMobilidade, em nota.

Os passageiros também podem realizar a compra com cartão de débito nas máquinas de autoatendimento das estações. Neste caso, depois de efetuar o pagamento, o bilhete com o QR Code será impresso e estará pronto para ser validado nas catracas habilitadas nas duas estações.

Durante os 12 dias de teste, as vendas por QR Code estarão disponíveis da seguinte forma: na 1ª semana (de 7 a 12 de outubro), das 10h às 16h; e na 2ª semana (de 13 a 16 de outubro): das 8h às 20h.

Os bilhetes adquiridos com QR Code têm validade até o dia 18, período de validação da tecnologia, mas a recomendação da ViaMobilidade é que sejam utilizados preferencialmente em até 72 horas após a compra para evitar que a impressão do código em papel sofra desgaste e não dê leitura.

Os demais bilhetes em vigor, incluindo o clássico Edmonson (unitário), continuam valendo normalmente.

Desde o mês passado, as Companhias do Metropolitano de São Paulo (Metrô) e Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) testam o pagamento de tarifa por QR Code. Foram instalados dois leitores de bilhetes com a tecnologia em cada estação participante. A passagem não vale para a integração com outro modais, como ônibus.

No Metrô, o sistema já funciona em três estações: São Judas (Linha 1-Azul); Paraíso (Linhas 1-Azul e 2-Verde); e Pedro II (Linha 3-vermelha).

Já na CPTM, são quatro estações: Autódromo (Linha 9-Esmeralda); Tamanduateí (Linha 10-Turquesa); Dom Bosco (Linha 11-Coral); e Aeroporto-Guarulhos (Linha 13-Jade).