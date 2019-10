Barroca agradece grupo 'honrado' por tentativa de evitar sua demissão no Botafogo

07/10/2019 | 10:26



Um dia após ser demitido do comando do Botafogo, Eduardo Barroca se manifestou através de comunicado para comentar a sua saída do clube, realizando um agradecimento especial ao elenco. O treinador declarou que será "eternamente grato" aos jogadores pela realização do pedido, não aceito pelos dirigentes, de não demiti-lo na sequência da derrota por 1 a 0 para o Fluminense, no Engenhão, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

"Agradeço a todas as pessoas que acreditaram em mim para eu ter essa oportunidade no Botafogo, aos membros da comissão técnica, corpo funcional do clube e, em especial, aos jogadores que sempre foram exemplos de dedicação e caráter. Serei eternamente grato pela atitude que tiveram depois do jogo contra o Fluminense", afirmou.

Barroca possui estreita ligação com o Botafogo, tendo sido campeão brasileiro sub-20 pelo clube em 2016. Depois de passagem pelos juniores do Corinthians, ele retornou ao time carioca em abril, assumindo o time principal. Na função, dirigiu a equipe em 27 jogos, com dez vitórias, três empates e 14 derrotas.

A diretoria do Botafogo optou pela demissão de Barroca diante da má fase do time, que está em jejum de cinco jogos no Campeonato Brasileiro, com quatro derrotas consecutivas. O time ocupa o 12º lugar, com 27 pontos, dentro da zona de classificação à próxima edição da Copa Sul-Americana, o que foi destacado pelo treinador. Mas também está com apenas cinco de vantagem para a zona da degola.

"Depois de quase seis meses no comando do Botafogo, a diretoria do clube decidiu pela interrupção do trabalho e me comunicou isso após o jogo de ontem. Apesar de todas as dificuldades, deixo o time na zona de classificação para a Copa Sul-Americana e com mais da metade do elenco profissional formado na base do clube", disse.

O nome do sucessor de Barroca ainda não definido pela direção do Botafogo, que voltará a jogar na quarta-feira, quando vai receber o Goiás, no Engenhão, pela 24ª rodada do Brasileirão.

"Aos torcedores do Botafogo quero agradecer o carinho e o respeito que sempre tiveram comigo. Ficarei na torcida por esse grupo muito honrado, com o qual tive a oportunidade de trabalhar, para que alcance o mais alto posto que puder no Campeonato Brasileiro", conclui Barroca, também agradecendo o apoio da torcida botafoguense no período em que esteve à frente do Botafogo.