Após Rock in Rio, Pedro Scooby manda indireta e Cíntia Diecker fala sobre affair: Logo, logo isso acaba

07/10/2019 | 10:10



Pedro Scooby está com um novo affair, dessa vez a eleita é a modelo Cíntia Diecker. No últimos dias do Rock In Rio eles aproveitaram os shows assumidíssimos, com direito a beijo para as câmeras e muita diversão.

Segundo o jornal Extra, o casal, que não quer assumir rótulos, curtiu muito a noite na área VIP do festival e, apesar de tentarem manter a discrição, posaram para algumas fotos juntos e em clima de romance. Para a publicação, a modelo deu uma rápida e sucinta declaração sobre a repercussão dos dois juntos:

- Logo, logo, vou embora, volto a vida normal e isso acaba, comentou Cíntia que atualmente mora no Estados Unidos.

Apesar do divertimento dos últimos dias, na noite do último domingo, dia 6, o surfista parecia estar um pouco reflexivo e até chegou a postar uma foto bem misteriosa em seu stories do Instragram. No post, destacou uma frase emblemática do O Pequeno Príncipe:

Algumas pessoas são eternas, mesmo que não permaneçam em nossas vidas para sempre.

Para quem será que era a mensagem?