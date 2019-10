Jamaica: conheça o destino que oferece experiências diferenciadas

Redação



07/10/2019 | 09:48

Com cenários lindos e hotéis para todos os gostos (e bolsos), a Jamaica é um destino que conquista quem gosta de paisagens naturais e muita animação. O local é uma boa pedida para fugir do clima das grandes metrópoles, degustar receitas saborosas e explorar a cultura rastafári.

Viagem pela Jamaica

As companhias aéreas voam para a Jamaica a partir de vários países. Além disso, o destino tem um vasto leque de hospedagem, que vai desde as opções econômicas aos hotéis all inclusive e villas super luxuosas.

Gastronomia

Os apaixonados por gastronomia pode fazer uma aula de culinária na ilha. Em uma varanda com vistas para o litoral, o Yaaman Adventure Park oferece aos visitantes uma demonstração de como preparar um prato autêntico da culinária jamaicana.

Os visitantes colhem ervas frescas que serão usadas nas receitas. Depois, aprendem a preparar pratos como o Jerk de Frango, o Jerk de Peixe e o Pargo Vermelho ao molho Escoveitched.

Aventura

Para os viajantes que amam aventura, o parque Mystic Mountain em Ocho Rios oferece uma variedade de atividades ao ar livre, incluindo bobsledding na montanha, teleférico e tirolesa acima das copas das árvores.

Para uma experiência diferenciada, o Blue Mountain Bicycle Tour oferece tours de bicicleta para que viajantes conheçam de perto as florestas tropicais do interior, as mundialmente famosas Montanhas Azuis e as cadeias de montanhas do Parque Nacional John Crow.

Cultura

Quem busca incluir atividades educativas à viagem pode conhecer o modo de vida rastafári visitando a Rastafari Indigenous Village para uma legítima experiência com os locais. Ali, os turistas podem conhecer a agricultura orgânica, o artesanato tradicional, sua música e religião.

O Bob Marley Museum é outra opção. O local, dedicado ao lendário músico do reggae, oferece um olhar intimista da história de vida e carreira de Bob Marley. O centro cultural inclui teatro interativo, galeria fotográfica e tours pelo que foi a casa do artista.

Para relaxar

A atração Martha Brae River é uma boa opção é fazer um passeio relaxante. O viajante embarca em uma canoa de bambu de nove metros, comandada por um “Capitão Canoeiro”

As cachoeiras YS Falls são indicadas para quem gosta de explorar a natureza sem pressa. A cascata de 36 metros e sete andares tem piscinas rasas, alimentadas por nascentes subterrâneas. A local conta também com áreas de piquenique para grupos de todos os tamanhos.

