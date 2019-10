Rock in Rio 2019: Nickelback volta sem novidades e com legião de fãs

06/10/2019 | 21:51



Assim como Muse e Imagine Dragons, que ainda devem tocar depois da banda canadense, Nickelback carrega prestigiosa admiração de fãs fiéis. Por causa disso, o último dia desse Rock in Rio se torna um verdadeiro templo para esses admiradores.

Com Feed The Machine e Gotta Be Somebody, Chad Kroeger, comenta sua noite anterior. "Preciso falar do que aconteceu ontem. Fizemos uma festa ontem com Muse e Imagine Dragons", contou o vocalista, vestido com camiseta dos Ramones.

No sucesso Photograph, Kroeger ironizou. "Para os millenials é 'Look this graphy'." Recentemente, esse clipe virou pivô da campanha política nos Estados Unidos, sendo usado por Donald Trump para atacar o candidato democrata Joe Biden.

Em Far Away, o vocalista convida as mulheres para cantar. Sedutor, Kroeger fala de amor e saudade como se a parte boa da vida fosse uma novela.

Chocado com o tamanho da caminhada no Palco Mundo, o vocalista celebra a letra de Homem-Aranha (2002), na verdade Hero, que embalou a interpretação de Tobey Maguire. "Preciso de álcool", confessa Kroeger. Ele recebe um copo da produção e comemora: "Saúde!"

How You Remind Me é mais uma chance para o público cantarolar hits da banda. É a hora de o vocalista relaxar a voz. Nos últimos anos, Kroeger enfrentou tratamento nas cordas vocais, o que poderia afetar sua voz.

A banda se despede incendiando o palco com Burn It To The Ground. "Nós amamos vocês, Rio."