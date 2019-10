Gol nos acréscimos marca derrota do Santo André

Luís Felipe Soares

A situação atual do Santo André está longe de ser boa. O jovem elenco tem se esforçado em campo, mas parece que a sorte não tem estado do lado da equipe, com a pior campanha da terceira fase da Copa Paulista 2019 até o momento. São três jogos disputados, sem nenhuma vitória e apenas um gol feito, justamente o que marcou na derrota sofrida ontem cedo, diante do Mirassol, por 2 a 1, realizada no Interior.

O Ramalhão segue em último lugar no seu grupo e o adversário aparece na segunda colocação, com sete pontos. O São Caetano (sete) lidera – pelos critérios de desempate – e a Ferroviária (três) completam a classificação da chave.

O Mirassol saiu na frente, com Victor Caetano, mas Eliandro deixou tudo igual ainda no primeiro tempo. Na segunda etapa, o goleiro Luís Augusto fez boas defesas e fechou o gol em cobrança de pênalti. Mas não conseguiu segurar Rafael Silva, que aproveitou o último lance, em infiltração pelo lado esquerdo.

Agora, as atenções dos times se voltam para o início do returno, com preparação para o reencontro, marcado para domingo, desta vez em São Paulo, no Estádio Condo Rodolfo Crespi (Rua Javari), com mando do Ramalhão.