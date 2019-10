Cachorrão desencanta com goleada contra o Linense

Luís Felipe Soares

Do Diário do Grande ABC



07/10/2019 | 07:00



O EC São Bernardo apostava no confronto com o Linense para se recuperar na terceira fase da Copa Paulista. Deu certo. O Cachorrão não só venceu, como goleou o rival, ontem pela manhã, no Estádio 1º de Maio, por 5 a 2, e pulou para segunda colocação do Grupo A, atrás só do XV de Piracicaba, que tem sete.

Os torcedores que acompanharam o confronto viram atuação inspirada da equipe local. Apesar de primeiro tempo intenso para ambos os lados, foi na etapa complementar que o time se acertou e impôs seu ritmo para não perder chances criadas.

Os visitantes seguem sem pontuar, chegando a três derrotas consecutivas e amargando o quarto e último lugar. Os dois melhores pontuadores se classificam para a semifinal da competição.

Quem se destacou na partida foi o atacante Jhonny, autor de três gols, incluindo um feito em cobrança de pênalti. Segundo o técnico Renato Peixe, o resultado mostrou a atenção que o grupo teve e a cobrança de não desperdiçar chances atuando na cidade.

“A gente queria os três pontos diante do nosso torcedor, jogando em casa. Por isso, começamos bem forte no primeiro tempo, colocando nosso ritmo de jogo. Fico feliz que tenha dado certo, porque a vitória nos deixa na segunda colocação. É importante se manter no pelotão da frente visando a classificação para a próxima fase”, comentou.

O próximo compromisso do Cachorrão está agendado para domingo, pela manhã, quando viaja para duelar mais uma vez com o Linense, longe de seus domínios.