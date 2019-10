Lulu Santos e Silva cantam por tempos modernos em show prejudicado por som

06/10/2019 | 21:15



O público que se deslocou do Palco Mundo, após o show dos Paralamas do Sucesso, para ver Lulu Santos e Silva no Palco Sunset até conseguiu cantarolar os versos de Tempos Modernos. Até que se acomodassem, a distância e a quantidade de gente fez da caminhada uma prece, no refrão de Toda Forma de Amor.

Apesar da distância, o som do Palco Sunset parecia prejudicado. Em Casa, o volume baixou e permaneceu abafado. Não era possível compreender a voz do cantor. A plateia se manifestou com palmas pedindo que aumentasse o volume. Não adiantou, os hits de Lulu seguiram abafados. Na canção Apenas Mais uma de Amor só se ouvia a plateia. Às vezes, a voz do cantor até ficava mais clara, mas os demais instrumentos permaneciam sufocados.

Silva chegou ao palco com Ovelha Negra, de Rita Lee, mas sem tanta expressão por causa dos problemas no som. Ao redor, qualquer outro palco menor que o Sunset alcança o espaço.