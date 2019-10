O aniversário do Sr. Jorge e outras histórias

Ademir Medici



07/10/2019 | 19:45



A memória é construída de várias maneiras. Uma delas foi demonstrada por ocasião do Dia Nacional e Internacional da Pessoa Idosa, em 1º de outubro.

A Comissão em Defesa da Pessoa Idosa da OAB de São Bernardo reservou aquela tarde para visitar a Casa (Comunidade de Amparo Social Asilar).

Ali residem 40 idosos. Os advogados foram otimamente bem recebidos. Conversaram com as pessoas e cantaram o Parabéns ao aniversariante do dia, Sr. Jorge Cândido Marques.

Iniciativas como esta podem e devem ser realizadas por todos os segmentos.

Amigos: separem um dia do ano para visitar os nossos velhinhos. Eles são acolhidos por entidades beneficentes das sete cidades. Ficam felizes com a visita. E sempre têm histórias de vida para contar.

Uma sugestão: nessas visitas, anotem as datas de aniversário dos velhinhos e das velhinhas. Perguntem em que cidade cada um nasceu.

Quando vieram para o Grande ABC. Onde trabalharam. Depois, enviem aqui para Memória, que nós publicamos.

SÃO CAETANO

As sete cidades organizaram, em tempos idos, movimentos de emancipação político-administrativa. Mas poucas rendem homenagens sistemáticas aos seus líderes.

São Caetano é exceção, mantendo o Gama (Grupo de Amigos do Movimento Autonomista). Todo mês de outubro o Gama organiza atividades para lembrar lideranças passadas. Por que as demais cidades não criam seus próprios Gamas? O de São Caetano, com certeza, se propõe a dar as dicas.

E o Gama de São Caetano tem novo presidente, João Tarcisio Mariani, na sucessão de Ivo Pellegrino, recém-falecido. A diretoria é composta pelo vice Wagner Antonio Natale e pelo secretário-geral, jornalista Humberto Domingos Pastore. Na retaguarda, lideranças como a do economista e jornalista Mário Porfírio Rodrigues.

DIADEMA/

RIBEIRÃO PIRES

Eles foram de trem e de trólebus. Venceram as alamedas centrais de Diadema e visitaram o Centro de Memória. Na bagagem, livros de história, memória, literatura e poesia de Ribeirão Pires. E mais uma tarde agradável dos nossos historiadores foi vivida.

O Grande ABC um dia foi um único grande município, sucessor da freguesia de São Bernardo. Questões diversas obrigaram ao retalhamento. Mas as sete cidades têm a mesma certidão de nascimento.

Felizmente, temos historiadores que se correspondem, e o grande momento são os congressos regionais de história. Nos intervalos, o relacionamento, a exemplo da visita feita a Diadema por Octávio Davi Filho e Pedro Manoel Cordeiro, ambos de Ribeirão Pires. Logo, logo, Diadema irá a Ribeirão, retribuindo a visita.

JOÃO DIMITROV

– Sou neto do João Dimitrov. Vamos visitar um asilo. Memória quer nos acompanhar? Emoção ao receber o telefonema do advogado Felipe de Abreu Dimitrov. Ele era criança quando o radialista João Dimitrov manteve contato direto com esta página, ajudando-nos a escrever a história do rádio no Grande ABC.

O auge foi o lançamento do livro Programa de Auditório, realizado no Teatro Municipal de Santo André. Dimitrov, avô, foi um dos apresentadores daquela tarde inesquecível, transmitida pela Rádio ABC, ao lado de nomes como Anderson Afonso. Depois, saudades.

Em 7 de outubro de ...

1969 – Criada a Paróquia São Vicente de Paulo, em Mauá. Hoje a paróquia do jovem padre William.

Hoje

Dia do Compositor Brasileiro

Diário há 30 anos...

Sábado, 7 de outubro de 1989 – ano 32, edição 7190

Manchete – Mercúrio atinge 40 toneladas de batatas adquiridas pela Craisa (Centro Regional de Abastecimento Integrado de Santo André).