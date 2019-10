Náutico empata com Sampaio Corrêa, fatura a Série C e celebra 1º título nacional

06/10/2019 | 19:05



A espera foi longa, mas o Náutico comemorou neste domingo o primeiro título nacional em 118 anos de história. Depois da vitória por 3 a 1, no jogo de ida da final da Série C, nos Aflitos, o time pernambucano alcançou a conquista inédita com um empate por 2 a 2 com o Sampaio Corrêa, no Castelão, em São Luís (MA), pelo confronto de volta da decisão.

Os gols do time pernambucano foram marcados por Álvaro e Matheus Carvalho, que já haviam sido heróis em outros momentos da competição. Álvaro marcou no jogo que garantiu o acesso à Série B, contra o Paysandu, e nas duas partidas da semifinal, contra o Juventude. Já Matheus Carvalho foi o responsável por converter o pênalti que colocou a equipe do Recife na segunda divisão de 2020, diante dos paraenses.

Se o time pernambucano comemora o primeiro título fora do âmbito regional, o Sampaio perdeu a oportunidade de celebrar a quarta conquista nacional, uma vez que já foi campeão das Séries B, C e D (1972, 1997 e 2012, respectivamente). Assim como o campeão, a equipe maranhense está garantida na segunda divisão de 2020, ao lado de Juventude e Confiança, eliminados nas semifinais pelos finalistas deste domingo.

Sem perder tempo, o Sampaio Corrêa não se importou em correr riscos e se fez presente no campo de ataque desde os primeiros minutos da partida. Intenso, o time maranhense deixou claro que o objetivo era diminuir a desvantagem o mais rápido possível, e conseguiu completar a missão aos 13 minutos, quando Everton bateu colocado e contou com o quique da bola para enganar o goleiro Andrey e fazer 1 a 0.

O gol não acomodou os donos da casa, até porque o placar agregado marcava derrota por 3 a 2. Por isso, empurrado pela torcida, o Sampaio manteve a postura e pressionou o Náutico, com boa parte das jogadas passando pelos pés do incansável Esquerdinha, que fez uma partida de alto nível de entrega. Nas melhores chances maranhenses, o goleiro Jefferson interveio para impedir gols Paulo Sérgio e Eloir.

Depois de um primeiro tempo muito abaixo do esperado e cheio de dificuldades, o Náutico trouxe alívio para a torcida ainda nos primeiros momentos da etapa final. Aos seis minutos, Jean Carlos cobrou escanteio com precisão e Álvaro, que já havia sido decisivo no acesso e nas semifinais, subiu de cabeça para deixar tudo igual: 1 a 1.

A partir daí, o Náutico não quis saber de se expor e acabou dando espaço para o Sampaio criar algumas boas chances. Restou confiar no goleiro Jefferson, que brilhou aos 16 minutos, ao fazer uma linda defesa após finalização de Salatiel, e aos 26, quando fez novo milagre para impedir gol de Eloir.

Depois de muita insistência, o Sampaio conseguiu o segundo gol aos 37 minutos, com Eloir, e reacendeu a esperança do título, mas o sentimento durou pouco. No lance seguinte, aos 39, Matheus Carvalho apareceu para empatar e dar o título do time pernambucano. Ainda deu tempo de o zagueiro Diego ser expulso por falta dura e dar início a uma breve confusão. Nada que pudesse atrapalhar a festa do campeão.