Com gol de bicicleta de Suárez, Barça aplica 4 a 0 no Sevilla e vira vice-líder

06/10/2019 | 18:38



O Barcelona aproveitou o tropeço do Atlético de Madrid, goleou o Sevilla por 4 a 0 e subiu para a vice-liderança do Campeonato Espanhol ao término da oitava rodada do torneio nacional.

O atacante uruguaio Luis Suárez, de bicicleta, inaugurou o marcador no Camp Nou. Além dele, o volante chileno Arturo Vidal, o ponta francês Ousmane Dembélé e o meia-atacante argentino Lionel Messi fizeram os outros gols da partida.

Com o resultado, a equipe da Catalunha chega aos 16 pontos, dois a menos que o líder e arquirrival Real Madrid. O Atlético é o terceiro, com 15. Já o Sevilla estaciona nos 13 e cai para quinto, com um ponto a menos que o surpreendente Granada.

Apesar do placar elástico, o Barcelona precisou resistir à pressão imposta pelos visitantes no princípio da etapa inicial. Depois de abafar as investidas andaluzas, os anfitriões começaram construir o triunfo e puderam dar tranquilidade ao goleiro alemão Marc-Andre Ter Stegen, bastante exigido nos primeiros momentos.

Em uma etapa inicial de alto nível, a equipe da casa abriu 3 a 0 e encaminhou a vitória em frente aos 81.331 torcedores no Camp Nou. E o primeiro passo para os três pontos foi dado aos 27 minutos de jogo.

Foi quando Suárez deu bicicleta para completar cruzamento da esquerda e vencer o goleiro checo Tomas Vaclik, abrindo o placar de forma memorável. Mais um belo tento do uruguaio, que faz bom começo de temporada.

Cinco minutos depois, o Barça mostrou que é implacável e logo foi em busca do segundo gol: o volante brasileiro Arthur cruzou para Vidal concluir com eficiência e ampliar a vantagem catalã. E o terceiro veio ainda na metade inaugural do duelo, logo depois do segundo: aos 35, Dembélé chamou a zaga adversária para dançar e marcou com maestria para deixar o Barcelona tranquilo no intervalo.

No segundo tempo, a equipe da casa foi competente para administrar a vantagem, apesar do centroavante holandês Luuk de Jong ter mandando uma bola na trave de Ter Stegen aos três minutos.

O Barcelona superou o susto e ainda marcou mais um. Discreto na etapa inicial e em toda a temporada do Espanhol até aqui, Messi resolveu desencantar e anotou o seu primeiro nesta edição do torneio, aos 33. Em cobrança de falta perfeita, o melhor jogador do mundo não deu chances para Vaclik e sacramentou o excelente triunfo catalão, restaurando a alegria dos torcedores no Camp Nou.

Apesar da grande vantagem no placar, o time da casa terminou com apenas nove em campo: o zagueiro uruguaio Ronald Araújo, que entrou no decorrer do jogo, e Dembélé foram expulsos. Nada que tenha comprometido o resultado deste domingo.

Também pela rodada noturna de jogos na Espanha, a Real Sociedad, sexta colocado do campeonato, também foi a campo. Entretanto, mesmo jogando em casa, o time basco perdeu para o Getafe pelo placar de 2 a 1.

Os anfitriões até saíram na frente com o meia espanhol Mikel Merino. O Getafe, porém, virou o jogo, com o atacante espanhol Jaime Mata e o volante sérvio Nemanja Maksimovic marcando para dar números finais ao triunfo do Getafe.