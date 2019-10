Pink faz o público ficar sem folêgo durante o penúltimo dia de Rock In Rio

06/10/2019 | 18:11



E (infelizmente) o penúltimo dia de Rock In Rio aconteceu no último sábado, dia 5, e o público presente não ficou triste pelo preço do ingresso e as atrações. AnaVitoria acabaram abrindo a sequência de shows no Palco Sunset e chamaram até Vitor Kley, conhecido pela música O Sol para deixar a galera animada.

No mesmo palco e ainda no estilo romântico, Projota apresentou todas as suas ideias com o seu rap. Em seguida, a atração mais esperada no palco Sunset era a Funk Orquestra com Ludmilla, Buchecha e Fernanda Abreu. O público foi ao delírio cantando as músicas de Claudinho e Buchecha e muitos funks atuais.

E o melhor do palco ainda estava para entrar que foi Ludmilla. A cantora incendiou o penúltimo dia de Rock in Rio e mostrou que hoje em dia o Funk tem muita voz, sim.

E por falar no melhor... Anitta estreou a sua participação no Rock in Rio no palco Mundo e simplesmente colocou o bumbum para rebolar e fez todo mundo cantar o show inteiro. Afinal, a cantora é recheada de hits, né!?

Uma das atrações internacionais no palco mundo era a cantora H.E.R. Logo em seguida e quase no fim da noite, Black Eyed Peas fez o Rock in Rio virar uma verdadeira balada e tirou o pé do público do chão. Os cantores até brincaram que gostam de feijoada. Incrível, né?

E para fechar o penúltimo dia de Rock in Rio, a icônica Pink pisou no palco... ou quase isso porque ela apareceu pendurada em super lustre. A cantora fez um show daqueles de tirar o fôlego e mostrou que além de músicas maravilhosas ela ainda anda com um físico pra lá de invejável.

Pink pulou, gritou, dançou, se aventurou e até andou de um lado para o outro por cima do público com alguns cabos de aço. Sensacional!