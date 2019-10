Kylie Jenner ostenta mais uma vez e mostra carro avaliado em quase 11 milhões de reais

06/10/2019 | 17:10



Que a família Kardashian-Jenner gosta mesmo é ostentar, isso já não é nenhuma novidade. Na noite do último sábado, dia 5, Kylie Jenner compartilhou com seus fãs e seguidores do Instagram, um vídeo mostrando cada detalhe de sua mais nova aquisição, um Bugatti Chiron.

Caso você não saiba o que seja isso, o Bugatti Chiron é um carro avaliado em cerca de mais de 10 milhões e meio de reais. Isso mesmo! E nas imagens é possível ver que o carro tem alguns detalhes não só na cor original, mas em uma mistura de preto e branco.

Na parte interior dá para ver que existem alguns tons de laranja que dão um toque totalmente diferenciado para o veículo e para deixar a combinação ainda mais perfeita, Jenner compartilhou na legenda da publicação alguns desenhos de coração também em tons de abóbora. Quem pode, pode, né?