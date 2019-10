Depois de aproveitar muito o Rock in Rio, Paolla Oliveira curte festa ao lado de Joaquim Lopes

06/10/2019 | 17:10



Paolla Oliveira aproveitou muito o último sábado, dia 5, para curtir os shows no Rock in Rio e também o evento em si. Depois de gritar, pular e dançar muito, a intérprete de Vivi Guedes, ainda arrumou mais um tempinho e disposição para curtir uma festa.

Neste after era Alesso que estava comandando a atração e Paolla que está solteirona não esperava que Joaquim Lopes, com quem se relacionou por quase quatro anos e terminou em 2015, marcaria presença, mas de acordo com informações publicadas na coluna do Leo Dias, a morena nem se intimidou com a presença do ex no ambiente.

Segundo a coluna, a atriz estava animadíssima em uma roda de amigos, bem ao lado da rodinha de Joaquim, mas eles não tiveram nem ao menos uma interação. Lembrando que atualmente Lopes está namorando Marcella Fogaça, que até trocaram alguns beijos apaixonados durante a festa.