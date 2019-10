Kevinho cancela show no Rock In Rio por infecção alimentar e se declara para Anitta

06/10/2019 | 16:11



Que Anitta arrasou no penúltimo dia de shows no Rock in Rio, já não é uma novidade para ninguém, né!? Já Kevinho não conseguiu sair de casa para fazer a sua apresentação também marcada para o último sábado, dia 5, ao lado de Ludmilla, Funk Orquestra, Buchecha e Fernanda Abreu.

Tudo porque, de acordo com um comunicado compartilhado pelo cantor em suas redes sociais, Kevinho não passou muito bem, estava com fortes dores de cabeça, muita tontura e os médicos diagnosticaram que ele estava com fortes indícios de uma infecção alimentar. Sendo assim, o funkeiro teve que fazer alguns exames e precisou ter um repouso absoluto.

A assessoria jurídica do artista Kevinho, através de seu advogado, José Estevam Macedo Lima, informa que o cantor está impossibilitado por determinação médica de se apresentar nos shows agendados para hoje, dia 5. O primeiro aconteceria no Rock in Rio - palco Sunset, no Rio de Janeiro, onde ele participaria junto com a Funk Orquestra, de uma homenagem aos 30 anos do funk, e o segundo show, na estância alto da Serra, em São Bernardo do Campo, São Paulo.Durante toda a sexta-feira, Kevinho apresentou sintomas de intoxicação alimentar, comprovada após exames realizados pelo médico, Dr. Raimundo Rezende, na manhã deste sábado, apesar de já medicado, o cantor sentiu-se fraco com tontura forte e dor de cabeça. O que levou o médico a prescrever repouso absoluto até o resultado de novos exames. O cantor e toda a equipe lamentam o ocorrido e qualquer transtorno que os cancelamentos tenham causado aos fãs, público em geral e aos contratantes.

Mas mesmo de longe e ausente no evento, o cantor não deixou de prestar uma homenagem para a sua amiga, Anitta, com quem ele gravou a música Terremoto. O funkeiro compartilhou um vídeo da cantora se apresentando em seus Stories e na manhã deste domingo, dia 6, ele publicou uma foto dos dois e escreveu:

Você sabe que tenho muito orgulho de você! Te amo, meu amor, o mundo é seu! Voaaa.

Que querido e que pena, né? Esperamos que oportunidade é o que não falte para o Kevinho nas próximas apresentações no Rock In Rio e que a recuperação do funkeiro seja rápida.