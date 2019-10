Expediente usual

Do Diário do Grande ABC



06/10/2019 | 16:15



O Código Penal, em seu artigo 342º, classifica como crime contra a administração da Justiça “fazer afirmação falsa, ou negar ou calar a verdade como testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete em processo judicial, ou administrativo, inquérito policial, ou em juízo arbitral”. A pena varia de multa à reclusão, de dois a quatro anos.

No caso do inquérito aberto pelo Ministério Público de Mauá, a Suzantur recorreu ao expediente de contestar a informação repassada pelo vereador Manoel Lopes (DEM), autor do pedido de investigação, de que um mesmo grupo opera o transporte coletivo e o sistema de bilhetagem eletrônico. Porém, a própria empresa se contradiz.

Em seus sites, informa existência de um grupo Suzantur, contendo a responsável pela administração dos ônibus municipais e a Bus Fácil, que gerencia os cartões SIM, utilizados pelos usuários. O dono é o mesmo: Claudinei Brogliato. A companhia não é testemunha neste episódio – é investigada –, mas apresentou afirmação falsa em inquérito, como diz o Código Penal.

Há cinco anos, quando disputou a concorrência pública aberta pelo então prefeito Donisete Braga (ex-PT, atual Pros), a Suzantur disse à comissão de licitações que dispunha em sua frota de 248 ônibus zero-quilômetro, conforme determinava uma das principais regras do edital. Venceu a licitação para, meses depois, informar que nem todos os coletivos que iriam operar na cidade eram novos. Essa manobra foi perdoada pelo governo Donisete – por anos subsequentes à assinatura do contrato, diga-se. Mas originou o inquérito que corre no MP mauaense.

Por que a Suzantur optou pela mentira em resposta oficial enviada ao promotor José Luiz Saikali, responsável pela apuração? Por que optou pela mentira na participação do processo licitatório de Mauá em 2014? Talvez essas sejam as indagações que precisam ser feitas neste momento da investigação. Até para saber se essas informações desencontradas são passíveis de implicações no Código Penal.