Thaila Ayala e Renato Góes se casam em Olinda, Pernambuco

06/10/2019 | 16:09



Thaila Ayala e Renato Góes decidiram oficializar o casamento neste sábado, 5, em cerimônia que foi realizada na Igreja do Carmo, na cidade de Olinda, em Pernambuco.

Renato Góes será o protagonista da supersérie "Os Dias Eram Assim". Os atores se conheceram durante uma sessão de fotos para uma marca em 2017 e estão juntos desde então. Thaila cresceu na cidade de Presidente Prudente, no interior de São Paulo. O pernambucano Renato nasceu em Olinda, onde ocorreu a cerimônia neste sábado.

As madrinhas do casamento, todas de azul, são personalidades: Sophie Charlotte, Débora Nascimento, Julia Faria, Fiorella Mattheis e Carol Sampaio. Após a cerimônia no religioso, a festa ocorreu no castelo do Instituto Ricardo Brenand, no Recife, para quatrocentos convidados.