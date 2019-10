Irmã Dulce será canonizada em Sínodo dos Bispos no próximo domingo

06/10/2019 | 15:20



Quando os olhares do mundo religioso e político estiverem atentos ao Sínodo dos Bispos sobre a Amazônia, que ocorre de 6 a 27 de outubro no Vaticano, o papa Francisco canonizará Irmã Dulce dos Pobres, a 37ª santa brasileira - nesta conta, são considerados todos os santos os que viveram no Brasil, mesmo que tenham nascido em outros países.

A baiana Maria Rita de Souza Brito Lopes Pontes, Irmã Dulce dos Pobres, morreu em 1992, aos 77 anos. Com sua canonização e a de outros quatro novos santos, no próximo domingo, 13, o Papa Francisco atinge a marca de 892 santos em seu pontificado, segundo informações divulgadas pela Congregação das Causas dos Santos, órgão do Vaticano responsável pelos processos de reconhecimento.

"Destaco sua simplicidade, seu foco em Jesus Cristo, sua capacidade de vê-lo no necessitado e a capacidade que teve de esquecer-se de si mesma, para responder às necessidades que se apresentavam (e se multiplicavam) à sua frente", declarou à reportagem o arcebispo de Salvador, Bahia, e primaz do Brasil, dom Murilo Krieger, sobre as virtudes da nova santa.

Segundo o religioso, a celebração deve contar com 30 bispos que estarão lá especificamente para o evento, além dos 58 bispos que participarãm do sínodo. Além disso, outros cerca de 100 sacerdotes devem estar na missa de canonização.