Pedro Scooby troca beijos com modelo no RiR 2019 no dia de apresentação de Anitta

06/10/2019 | 14:34



Pedro Scooby desembarcou no Rio de Janeiro no dia em que Anitta, a ex-namorada, iria se apresentar no Rock in Rio. Solteiro, o surfista foi visto aos beijos com a modelo Cintia Dicker neste domingo, 6.

Esta foi a primeira vez de Anitta no Rock in Rio. "Vai ser um passeio pela minha vida", disse a cantora que se apresentou no Palco Mundo neste sábado, 5.

De acordo com informações do site UOL, Scooby e Dicker já haviam assumido um romance. Apesar disso, o surfista prefere não chamar o que está acontecendo de 'namoro'.

"Provavelmente vou encontrar com ela. Não quero compromisso com ninguém, acabei de terminar o namoro", afirmou.

Cintia vive no exterior há 11 anos e conta que conheceu Scooby em um festival em Nova Jersey, nos Estados Unidos.

Pedro Scooby e a cantora Anitta namoraram por três meses. O relacionamento terminou em agosto.

Antes, o surfista foi casado com a atriz Luana Piovani, que atualmente mora em Portugal, com quem tem três filhos.