Angelina Jolie fala sobre como se sentiu após a separação com Brad Pitt: - Me tornei menor e insignificante

06/10/2019 | 14:11



Angelina Jolie se abriu e falou sobre a separação, carreira e vida no geral. Em entrevista à revista francesa Madame Figaro, a atriz falou sobre como seguiu a vida após a se separar de Brad Pitt, com quem possuí seis filhos e foi casada por anos. Ela disse que no momento do divórcio teve que reavaliar as escolhas, para poder passar mais tempo com os filhos e ser uma mãe presente. Por isso, deixou de se comprometer com projetos de longo prazo e focou mais na atuação, pois é uma carreira que a permitia ter tempo livre e ainda era um exercício de recuperação em uma fase que não estava nada bem, como conta na entrevista.

A estrela hollywoodiana também falou que fez algumas mudanças em sua vida por priorizar os filhos. Um exemplo disso é morar em Los Angeles, onde Brad vive, para que as crianças pudessem passar tanto tempo com a mãe quanto com o pai. Além disso, Angelina também fala como a maternidade é a principal tarefa dela:

- Meu papel de mãe predomina sobre tudo. De manhã, acordo mãe. Hoje, amanhã de novo e para sempre. Uma vez que nos tornamos pais, pertencemos a outros seres. Toda a minha vida e escolhas moldam a vida dos meus filhos. Suas necessidades e prioridades são a minha prioridade e estou muito atenta a qualquer coisa que possa influenciá-los ou prejudicá-los. Sou, portanto, mãe contínua, e somente quando eles estão na escola eu posso começar meu trabalho humanitário e político que uma vez terminado, finalmente posso me dedicar ao cinema.

A protagonista de Malévola ainda falou que hoje em dia é uma pessoa mais resiliente. Ela contou que ainda está em um momento difícil, mas passou por um processo de superação após o divórcio, por mais que esse tenha sido um tempo mais sombrio e triste na história da diva:

- O que aconteceu no final do meu relacionamento com Brad, e depois no começo da nossa separação, foi um momento complicado, quando eu não me reconheci mais, me tornei menor e insignificante. Senti uma tristeza profunda e real, fiquei ferida. Por outro lado, foi interessante me reconectar com essa humildade e até com a insignificância que senti. Finalmente, aqui está talvez o que é humano. Além de tudo isso, eu tinha alguns problemas de saúde. Todas essas coisas se instalam em você e lembram como você tem sorte de estar vivo.

Atualmente, Angelina está se preparando para entrar em cartaz nos cinemas com o segundo filme da franquia de Malévola. A atriz foi acompanhada de cincos dos seus filhos na première!