Selena Gomez aparece abraçada com Niall Horan, do One Direction, e aumentam os rumores de um namoro

06/10/2019 | 14:10



Depois de um relacionamento pra lá de conturbado com Justin Bieber, as águas ruins parece que finalmente passaram para Selena Gomez e atualmente, a cantora está vivendo a melhor fase de sua vida! Tudo porque o ex-namorado aparentemente desencanou de vez dela e engatou um casamento com Hailey Bieber, e segundo o portal Inquisitr, uma amiga próxima de Gomez contou que ela está mesmo vivendo um bom momento de sua vida.

Mas o que é mais legal nessa história é que a catraca para Selena Gomez girou. Na noite da última sexta-feira, dia 4, uma amiga da cantora, Courtney Lopez, não é tão reservada quanto a ex de Justin Bieber e acabou deixando escapar uma foto no Instagram que dava para ver um grupo de pessoas saindo de um restaurante em Los Angeles e entre as pessoas dá para ver Selena Gomez abraçada com Niall Horan, ex integrante do One Direction.

Com toda a nossa agenda e viagens, não nos vemos tão frequentemente quanto gostaríamos, mas toda vez que sentamos e dividimos uma refeição juntos, isso me deixa emocionada e feliz, disse Courtney na legenda da publicação.

Os fãs, claro, ficaram enlouquecidos e começaram a comentar e dar curtidas enlouquecidamente. A publicação passou dos 50 mil likes e mil comentários! Uau. Será que logo os dois assumem mesmo um relacionamento ou vão ser só amigos mais próximos?