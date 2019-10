06/10/2019 | 13:11



Antonia Fontenelle arrumou um tempinho para curtir o penúltimo dia de shows no Rock in Rio, que aconteceu no último sábado, dia 5, e contou que mesmo sem assumir um relacionamento com Eduardo Costa, a loira nem estava procurando por paqueras durante os shows.

Pra quê levar a vida tão a serio? Não dou conta de dois amigos não, um só já dá trabalho.

Como Fontenelle não assume o relacionamento, ela afirma que a relação que tem com o sertanejo é única e exclusivamente de amizade. Toda trabalhada em um mega hair, a loira aproveitou para insinuar que o tal suposto amigo ainda é bem quente.

Vamos nos encontrar essa semana e estou louca para ele puxar os meus cabelos, isso aqui é forte, não sai!