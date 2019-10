06/10/2019 | 13:11



Bruna Marquezine conversou com jornalistas na noite de sábado, dia 5, enquanto curtia o Rock in Rio. Ela comentou a repercussão de imagens suas aos beijos com Gian Luca Ewbank, irmão de Giovanna Ewbank:

- Estou solteira.

Perguntada se existe possibilidade de viver um novo romance, a ex de Neymar disparou:

- Não sei. Não consigo saber o futuro. Estou aqui para me divertir.