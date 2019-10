Pedro Scooby tentou, mas não conseguiu chegar no Rock in Rio a tempo de ver o show de Anitta: - Sempre vou torcer por ela

06/10/2019 | 13:11



Pedro Scooby bem que tentou, mas não conseguiu! O surfista estava voltando da Espanha pra o Rio de Janeiro no último sábado, dia 5, e iria para o Rock in Rio no mesmo dia que a ex, Anitta, iria se apresentar no festival. Em entrevista, ele contou que tentou chegar a tempo de assistir a apresentação da cantora, que começou pontualmente às 18 horas, mas teve seus planos atrapalhados pelo trânsito:

- Fiquei preso no trânsito, queria muito ter visto. Eu sempre vou torcer por ela. Tivemos um relacionamento que acabou, mas isso não tem nada a ver. Ela é uma grande artista.

Scooby pode não ter curtido o show de Anitta, mas ele arranjou outras formas de aproveitar o festival. O atleta foi flagrado aos beijos com a modelo Cíntia Dicker, que já confirmou o envolvimento com o ex-marido de Luana Piovani. Porém, Pedro deu uma outra resposta sobre esse tema:

- Estou solteiro, não tenho compromisso com ninguém e só estou aqui para divertir.