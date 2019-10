Atalanta vence mais uma e continua em 2.º no Italiano; Roma e Lazio só empatam

06/10/2019 | 12:59



A Atalanta obteve a quinta vitória em sete jogos no Campeonato Italiano, ao derrotar, neste domingo, o Lecce por 3 a 1. Com a boa campanha, o time de Bérgamo soma 16 pontos, assim como a Juventus, dois atrás da líder Internazionale, que ainda joga na rodada, exatamente contra o time de Turim.

Jogando em seu campo, a Atalanta precisou de 21 minutos, dos 35 do primeiro tempo aos 11 do segundo, para marcar seus três gols. Zapata, Gomez e Gosens foram os autores. Lucioni diminuiu para os visitantes, que estão na zona de rebaixamento, na 18.ª colocação, com apenas seis pontos.

No Estádio Olímpico, a Roma decepcionou seus torcedores, ao só empatar, por 1 a 1, com o Cagliari. O brasileiro João Pedro abriu o placar para os visitantes, enquanto Luca Ceppitelli, contra, garantiu um ponto para os anfitriões.

Com 12 pontos, a Roma é a quinta colocada, mas poderá ser ultrapassada pelo Torino, que ainda joga neste domingo com o Napoli. O Cagliari chegou aos 11 pontos.

Outra equipe romana, a Lazio foi até Bolonha e também empatou por 2 a 2. Todos os gols saíram na primeira etapa. Krejci abriu o placar para o time casa, mas Immobile empatou. Palácio voltou a colocar o Bologna em vantagem. Immobile, mais uma vez, igualou o placar. Os romanos chegaram aos 11 pontos e os bolonheses, aos nove.

Em Florença, com um gol do sérvio Nikola Milenkovic, a Fiorentina bateu a Udinese, e também alcançou os 11 pontos, enquanto o time de Údine flerta com os últimos lugares, em 14.º, com apenas sete pontos.