Seis pessoas são baleadas em briga entre camelôs em praça de SP

06/10/2019 | 12:26



Seis pessoas foram baleadas em uma briga entre camelôs na manhã deste domingo, 6, na Praça São Vito, nas imediações do Parque Dom Pedro II, na região central de São Paulo. Segundo a Polícia Militar, o homem efetuou vários disparos no local. O estado de saúde das vítimas não foi divulgado.

O caso ocorreu às 10h10 e as vítimas foram cinco mulheres e um homem. De acordo com informações preliminares da PM, os disparos foram efetuados nos braços e nas pernas das vítimas. Uma mulher teria sido atingida nas costas. A praça está isolada.

Ainda segundo a PM, as vítimas tentaram escapar correndo para uma unidade do Sesc que há no local.

Os feridos foram encaminhados para a Santa Casa de Misericórdia de São Paulo e para o PS Vergueiro.

Um helicóptero da corporação faz buscas na região para encontrar o suspeito, que seria um homem gordo, careca, usando corrente de ouro e com tatuagem no braço. O caso foi registrado no 1º DP (Liberdade).