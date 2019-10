Thaila Ayala e Renato Góes dizem o sim em Recife

06/10/2019 | 11:10



Thaila Ayala e Renato Góes disseram o sim na noite de sábado, dia 5, em Recife, Pernambuco, cidade natal do ator. A noiva entrou na igreja com um vestido da Martu Mariage, e deslumbrou. Confira, a seguir, tudo o que rolou no casório!

Os pombinhos se emocionaram no altar e deram um beijão na hora dos votos.

Bruno Gagliasso, acompanhado da esposa, Giovanna Ewbank, foi de tênis! Um amigo do casal revelou que Bruno esqueceu o sapato social em casa... Ops!

As madrinhas famosas, incluindo Sophie Charlotte, Fiorella Mattheis e Débora Nascimento, usaram azul.

Na hora da pista de dança, após a recepção, no Castelo de Brennand, Thaila trocou de vestido.

Como não poderia deixar de ser em Recife, o bolo foi um bolo de rolo! Já viu mesa mais linda?