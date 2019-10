Osaka bate líder do ranking e ganha título em Pequim; Thiem derrota Tsitsipas

06/10/2019 | 10:59



A japonesa Naomi Osaka conquistou o título do Torneio de Pequim, neste domingo, o segundo em duas semanas, ao derrotar a australiana Ashleigh Barty, atual número 1 do ranking mundial, por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 6/3 e 6/2, em 1h50 de jogo.

Aos 21 anos, a ex-líder do ranking, campeã em Osaka no domingo passado, recuperou o terceiro lugar na lista mundial e a presença no Finals de Shenzhen. Barty queria o quarto troféu do ano, após ganhar em Miami, Roland Garros e Birmingham, conquistas que a deixaram com 1.081 pontos de vantagem sobre a checa Karolina Pliskova.

Para chegar à decisão, Osaka precisou superar a dinamarquesa e atual campeã Caroline Wozniacki, ao marcar 6/4 e 6/2. Já Barty teve que salvar um match point antes de eliminar a holandesa Kiki Bertens em confronto de 2h19, com parciais de 6/3, 3/6 e 7/6 (9-7).

Na final masculina, Dominic Thiem ficou com o título, ao derrotar Stefanos Tsitsipas, por 2 a 1, também de virada, com parciais de 3/6, 6/4 e 6/1. O austríaco aumenta sua vantagem sobre o grego, com quatro vitórias, em seis jogos.

Campeão em Indian Wells em março, Thiem ganhou o segundo grande troféu sobre quadra sintética nesta temporada e o quarto da carreira em superfície dura. O austríaco de 26 anos quarto do ranking mundial, disputou a sua 24.ª final, com o 15.º título. Em 2019, já venceu também em Barcelona e Kitzbuhel e foi vice em Roland Garros.

Sétimo do ranking, Tsitsipas, de 21 anos, disputou a oitava final e permanece com três troféus. Campeão este ano em Marselha e Estoril, o jogador da Grécia soma 42 vitórias, em 63 jogos.