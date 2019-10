Presidente da Câmara de S.Bernardo morre em acidente de carro

Do Dgabc.com.br



06/10/2019 | 09:24



Atualizada às 09h39

O presidente da Câmara de São Bernardo, vereador Ramon Ramos (PTB), morreu em um acidente de carro por volta das 7h deste domingo (6), na Avenida Caminho do Mar, altura do número 2.700, em frente ao Colégio Harmonia.

Ele estava em seu terceiro mandato, comandava a Casa pela primeira vez e era cotado para sair como candidato a vice-prefeito na chapa do prefeito Orlando Morando (PSDB) nas eleições municipais de 2020.

Pelo Facebook o prefeito confirmou a morte e lamentou a perda. "É com imenso pesar que comunicamos o falecimento do nosso querido amigo e presidente da Câmara Municipal, Ramon Ramos, em decorrência de um acidente de carro na manhã deste domingo. Que Deus possa acolhê-lo de braços abertos e que conforte a família. Uma perda irreparável para nossa cidade. Mais informações serão atualizadas ao decorrer do dia." (Com informações de Raphael Rocha)



Em breve mais informações