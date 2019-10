Portugal tem eleições com expectativa de vitória do Partido Socialista

06/10/2019 | 08:36



Portugal realiza neste domingo sua 16ª eleição legislativa, em que um número recorde de eleitores, mais de 10,8 milhões, é esperado para escolher 230 deputados. As urnas serão fechadas às 15h (de Brasília). A expectativa é que o Partido Socialista vença a maioria dos votos, mas pesquisas indicam que a sigla não deve atingir maioria na Assembleia da República, o Parlamento do país.

Caso o resultado se confirme, os socialistas terão de negociar alianças com outros partidos de esquerda, como fizeram em seu último mandato com o Partido Comunista Português e o radical Bloco de Esquerda. O conservador Partido da Democracia Cristã e o Partido Pessoas-Animais-Natureza também devem ganhar cadeiras.

O partido que ganha mais assentos na Assembleia da República é convidado a formar um novo governo e a nomear um primeiro-ministro para liderar o país. O atual premiê, o socialista Antonio Costa, deve ser reconduzido se as expectativas para os resultados se confirmarem. Costa observou em seu mandato uma recuperação econômica, com maior crescimento e queda no desemprego. (Com informações da Associated Press)